 رئيس بلغاريا: مستعدون لنقل خبراتنا النووية إلى أوزبكستان بتكلفة منخفضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس بلغاريا: مستعدون لنقل خبراتنا النووية إلى أوزبكستان بتكلفة منخفضة


نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 5:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 5:53 م

أشاد رئيس بلغاريا، رومن راديف، بالدور المتنامي لأوزبكستان في منطقة آسيا الوسطى، مؤكدًا أن البلاد حققت إنجازات ملموسة تحت القيادة الحكيمة للرئيس شوكت ميرضيائيف، لا سيما في تطوير الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى طشقند الدولي للاستثمار، بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الدولية.

وقال راديف إن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز تعاونه مع دول آسيا الوسطى، وإن بلغاريا تولي أهمية كبيرة لهذا التوجه، مشيرًا إلى دعم بلاده لمشروع "ممر بحر قزوين"، الذي يُعد ذا أهمية استراتيجية كبرى لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة.

وأضاف أن الشركات البلغارية تستثمر في أوزبكستان في مجالات النفط، والصناعات الدوائية، والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن هناك إمكانيات واسعة للتعاون لم تُستغل بعد.

وأوضح أن بلغاريا تمتلك خبرة واسعة في إنشاء محطات الطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف، معربًا عن استعداد بلاده لدعم أوزبكستان في هذا المجال، إلى جانب التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.


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