وصلت الأربعاء، دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن، على متن مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية.

وقال مراسل قناة «المملكة»، إن 4 أطفال مرضى من قطاع غزة وصلوا إلى الأردن مع ذويهم لتلقي العلاج، عصر الأربعاء.

وتعدّ هذه دفعة جديدة من أصل 2000 طفل سيتم علاجهم داخل الأردن؛ في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة.

تنفيذاً للتوجيهات الملكية.. وصول 4 أطفال من قطاع #غزة تم إجلاؤهم جواً بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي #بترا #الأردن pic.twitter.com/HQ1437KmRP — Jordan News Agency (@Petranews) June 11, 2025

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 4701 وإصابة 14879 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.