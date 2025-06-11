الخارجية الألمانية تدين اعتقال المعارض الروسي ليف شلوسبرج

أدانت الحكومة الألمانية، بأشد العبارات، اعتقال المعارض الروسي ليف شلوسبرج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء: "نلاحظ أن مناخًا من الخوف والعزلة يتم خلقه عمدًا في روسيا، لا سيما ضد الأصوات الناقدة".

وأضاف أن هناك محاولة لإسكات كل من يطالب بأن تكون روسيا أكثر ديمقراطية وحرية، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تتابع هذا التطور "بأكبر قدر من القلق".

وصرح المتحدث بأن الحكومة الألمانية طالبت روسيا مرارًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وأردف:" ونحن نواصل فعل ذلك".

وأكّد أيضًا أنه "من الجدير بالإعجاب أن الكثيرين من المواطنين الروس لا يوافقون على سياسة حكومتهم، ولا يزالون يعارضونها".

وأوضح أن الحكومة الألمانية تسعى إلى الحفاظ على قنوات التواصل مع المجتمع المدني الروسي ومحاولة كسر العزلة المفروضة عليه، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر يزداد صعوبة.

ويُعد ليف شلوسبرج أحد آخر الساسة المعارضين البارزين في روسيا الذين تم اعتقالهم. وذكرت المجموعة الإقليمية لحزبه المعارض الليبرالي "يابلوكو" في مدينة بسكوف شمال غرب روسيا، أمس الثلاثاء، أن شلوسبرج متهم بتكرار تشويه سمعة الجيش.

ويشغل شلوسبرج منصب نائب رئيس الحزب وينحدر من هذه المنطقة. ووفقًا لما ذكره الحزب، فإن خلفية هذه التهمة تعود إلى مقطع فيديو لنقاش دار في يناير الماضي، دعا فيه شلوسبرج إلى وقف وشيك لإطلاق النار في الحرب بأوكرانيا.









