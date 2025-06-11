مليشيا الدعم السريع تزعم السيطرة على منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا

زعمت مليشيا الدعم السريع، مساء الأربعاء، السيطرة على منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا، وذلك وفقًا لما نشره موقع «الزاوية» السوداني، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني، إخلاء منطقة المثلث المطلة على الحدود المشتركة مع مصر وليبيا، في إطار ما وصفه بـ«الترتيبات الدفاعية لصد العدوان».

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار ترتيباتنا الدفاعية لصد العدوان، أخلت قواتنا اليوم، منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا».

وأمس الثلاثاء، اتهمت القوات المسلحة السودانية، مليشيا الدعم السريع بشن هجوم على نقاط تابعة لها في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا.

وقالت القيادة العامة للجيش السوداني في بيان صحفي إن «هذه الخطوة تُعد سابقة مستهجنة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، مشيرةً إلى أن الهجوم استهدف السيطرة على المنطقة الحدودية.

وختمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على «الاستعداد الكامل للتصدي لأي تهديد يستهدف وحدة وسلامة الأراضي السودانية».



