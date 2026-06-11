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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مساء اليوم، الخميس إلى القارة الأمريكية، حيث تنطلق بطولة كأس العالم 2026 في نسخة استثنائية تُوصف بأنها الأكبر والأضخم في تاريخ اللعبة، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو الدول المستضيفة أو حجم الفعاليات المصاحبة لها.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من البطولة العالمية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في شكل البطولة وتزيد من فرص المنافسة والحضور الجماهيري العالمي.

وتحمل النسخة الجديدة أهمية خاصة بالنسبة للجماهير المصرية والعربية، في ظل مشاركة منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات التي تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ملعب أزتيكا.. مسرح البداية وصانع التاريخ

ستُضاء أنوار بطولة كأس العالم رسميًا في العاشرة مساء اليوم، عندما يستضيف ملعب أزتيكا الشهير "مكسيكو سيتي" في العاصمة المكسيكية المباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي.

ولا يكتسب الحدث أهميته من المباراة فقط، بل من القيمة التاريخية للمعلب نفسه، الذي سيصبح أول ملعب في تاريخ كرة القدم يستضيف افتتاح كأس العالم ثلاث مرات مختلفة، بعد أن احتضن نسختي 1970 و1986.

ويُعد أزتيكا أحد أشهر الملاعب في العالم، إذ شهد تتويج أساطير اللعبة وأبرز اللحظات الخالدة في تاريخ كأس العالم، بداية من تتويج البرازيل بقيادة بيليه عام 1970، مروراً بإنجاز الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا في 1986.

وتتجاوز السعة الحالية للملعب 87 ألف متفرج، ما يجعله جاهزاً لاستقبال واحدة من أكبر الحشود الجماهيرية في تاريخ افتتاحات كأس العالم.

حفل افتتاح "لاتيني عالمي"

لن تقتصر الإثارة على المستطيل الأخضر فقط، بل ستسبقها احتفالية ضخمة تسعى من خلالها المكسيك إلى تقديم هويتها الثقافية أمام مليارات المشاهدين حول العالم.

ومن المنتظر أن يبدأ الحفل قبل المباراة الافتتاحية بنحو 90 دقيقة، وسط حضور جماهيري كثيف وشخصيات سياسية ورياضية بارزة.

وتقود النجمة الكولومبية شاكيرا المشهد الفني من خلال أداء الأغنية الرسمية للبطولة "Dai Dai"، بمشاركة مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم جي بالفين، وبورنا بوي، وتايلا.

واختارت اللجنة المنظمة أن يستوحي الحفل فكرته البصرية من فن "Papel Picado" الشهير، وهو أحد أبرز الرموز التراثية المكسيكية التي تعكس أجواء الاحتفالات الشعبية والألوان الزاهية التي تميز الثقافة اللاتينية.

ويهدف الحفل إلى تقديم رسالة تجمع بين الحداثة والتراث، وتعكس التنوع الثقافي الكبير للدولة المضيفة.

ثلاث حفلات افتتاحية.. سابقة جديدة في تاريخ المونديال

في خطوة غير مسبوقة، لن تقتصر احتفالات الافتتاح على المكسيك فقط.

فبحكم استضافة البطولة في ثلاث دول مختلفة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم ثلاث احتفاليات كبرى خلال الأيام الثلاثة الأولى للمونديال.

وتشهد مدينة تورونتو الكندية في 12 يونيو حفلاً خاصاً بمشاركة النجم الكندي مايكل بوبليه والمغنية إليانا، فيما تستضيف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 13 يونيو احتفالية ضخمة تتصدرها النجمة العالمية كاتي بيري.

وتعكس هذه الفكرة الطابع القاري للبطولة ورغبة المنظمين في إشراك الجماهير داخل الدول الثلاث في أجواء الحدث العالمي.

نظام جديد يغير شكل البطولة

ربما يكون التغيير الأكبر في نسخة 2026 هو النظام الجديد للبطولة.

فبعد عقود طويلة من مشاركة 32 منتخباً فقط، قرر الاتحاد الدولي توسيع البطولة لتشمل 48 منتخباً موزعين على 12 مجموعة.

ويتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويؤدي هذا النظام إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات، وهو ما يجعل نسخة 2026 الأطول والأكثر كثافة في تاريخ كأس العالم.

ويرى خبراء اللعبة أن النظام الجديد سيمنح فرصاً أكبر للمنتخبات الصاعدة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي للمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تحديات خاصة في الطقس والاستعدادات الأمنية

ورغم الأجواء الاحتفالية الضخمة، تتابع اللجان المنظمة تطورات الأحوال الجوية عن كثب.

وتشير بعض التقارير إلى احتمالية اقتراب عاصفة رعدية استوائية من مناطق قريبة من العاصمة المكسيكية، ما دفع الجهات المختصة إلى رفع درجات الاستعداد تحسباً لأي متغيرات قد تؤثر على الأجواء العامة للمباراة الافتتاحية.

وفي المقابل، أكدت السلطات المكسيكية والأمريكية والكندية جاهزية الخطط الأمنية واللوجستية لضمان انسيابية حركة الجماهير والمنتخبات طوال فترة البطولة.

كما تم تعزيز أنظمة النقل والمواصلات وربط المدن المستضيفة بشبكات حديثة لتسهيل تنقل ملايين المشجعين المتوقع حضورهم خلال الأسابيع المقبلة.

جماهير من كل أنحاء العالم وأسعار قياسية للتذاكر

ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تسجل البطولة أرقاماً قياسية جديدة على مستوى الحضور الجماهيري.

وساهمت بعض التسهيلات التي أقرتها الدول المستضيفة في زيادة الإقبال على شراء التذاكر، خاصة بعد تسهيل إجراءات الدخول للمشجعين القادمين من مختلف القارات.

وتتراوح أسعار تذاكر يوم الافتتاح بين 370 دولاراً للفئة الاقتصادية و1825 دولاراً للفئة المميزة، في ظل طلب عالمي هائل على حضور الحدث.

كما تشير التقديرات إلى أن عشرات الملايين سيتابعون المباراة الافتتاحية عبر الشاشات، بينما سيتجاوز إجمالي عدد مشاهدي البطولة عدة مليارات حول العالم.