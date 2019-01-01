الرئاسة الروسية تدعو إلى حرية الملاحة في الخليج لأهميته للاقتصاد العالمي

دعا المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إلى حرية الملاحة في الخليج العربي لأهميته للاقتصاد العالمي.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - "يتعين ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز دون قيد أو شرط، وهذا أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن بلاده كالعادة تدعو الجميع لضبط النفس ووقف تفاقم الوضع والعمل على تسوية جميع الخلافات من خلال الحوار.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التي كانت متواجدة في المنطقة، وهى الرواية التي نفتها إيران.