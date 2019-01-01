علق المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، على التفجير الذي وقع اليوم في بنغازي، واستهدف جنازة أحد القادة العسكريين، قائلًا: "هذه جريمة أخرى أمام المجتمع الدولي ومن يتشدقون باسم حقوق الإنسان".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس: "هذه رسالة إلى كل الليبيين والأجهزة الأمنية، أن المعركة لم تنته، ولن نعلن انتهاء المعركة إلا بعد القضاء على كل الإرهابيين".

وأوضح أن هذا التفجير يأتي ضمن سلسلة من التفجيرات والأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، مضيفًا: "هذا نتيجة الخلل الأمني الذي وقع بعد 2011، ونتيجة تسليم ليبيا في تلك الفترة إلى مجموعة من الإرهابيين".

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية