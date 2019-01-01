قال متحدث باسم مجموعة شركات الملياردير الهندي "أنيل أمباني" إن "أمباني" يعتزم جمع حوالي 217 مليار روبية (2ر3 مليار دولار) من خلال بيع أصول تشمل مشروعات طرق ومحطات إذاعة لخفض ديونه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إن شركة "ريليانس إنفراستراكشر ليمتد" المملوكة للملياردير الهندي تستهدف جمع 90 مليار روبية من خلال بيع 9 مشروعات طرق، في حين تستهدف شركة "ريليانس كابيتال" جمع 12 مليار روبية من خلال بيع وحدة محطات الإذاعة التابعة لها، و115 مليار روبية من بيع حصص في قطاع الأنشطة المالية التابع لها.

يأتي ذلك فيما يخوض "أمباني" معركة ضد الديون، وقال في 11 يونيو الماضي إن مجموعة "ريليانس جروب" التي يمتلكها سددت 350 مليار روبية خلال الـ 14 شهرا الماضية من خلال بيع الأصول.

في الوقت نفسه، فإن الديون المتبقية على شركات "أمباني" مازالت كبيرة للغاية حيث أن أكبر 4 شركات في المجموعة مدينة بحوالي 939 مليار روبية. ولا تتضمن هذه الديون شركة "ريليانس كوميونيكشنز" للاتصالات التي دخلت مرحلة التصفية مؤخرا.

وذكرت "بلومبرج" أن بيع هذه الأصول سيساعد "أمباني" في تعزيز الوضع المالي لشركات المجموعة بعد سلسلة المشكلات التي تعرضت لها، بما في ذلك استقالة أحد المراجعين المحاسبيين من أحدى الشركات مما أدى إلى تراجع أسعار أسهم الشركات الأخرى. كما أن انخفاض التصنيف الائتماني لهذه الشركات أثار مخاوف أسواق المال بشأنها.