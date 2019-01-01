سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كلهم من الذكور كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان".

وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان ،كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي.

وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و 4 مصريين، وسوداني.

وأكدت البحرية إيصال كل المهاجرين ال 53 إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل.

يشار إلى أن ليبيا تعد منصة انطلاق المهاجرين الراغبين في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.