دخول 844 شاحنة مساعدات من معبر رفح دعما لقطاع غزة خلال أسبوع

دخلت من خلال معبر رفح البري 844 شاحنة مساعدات متنوعة في اتجاه معبر كرم أبو سالم منذ يوم الأحد حتى أمس الخميس؛ دعما لجهود إغاثة قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ولفت المصدر إلى أنه دخلت خلال الأسبوع 67 شاحنة مواد بترولية، منها 30 شاحنة سولار و35 شاحنة غاز و3 شاحنات بنزين لتشغيل المنشآت الحيوية في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن تدفق الشاحنات يواجه عراقيل إسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، ويتم إعادة العديد من الشاحنات دون التمكن من تفريغها.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 23,149 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 355 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 781 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 235 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنا من الغاز، و60,345 سولارا، و1,266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.