السيد: زيادة أسعار المحروقات سترفع الأسعار فى فصل الشتاء بنسبة لا تتعدى 3%

شهدت أسعار الدواجن اليومين الماضيين استقرارا ملحوظا فى الأسواق، رغم زيادة أسعار الوقود والمحروقات، فى الوقت الذى ارتفع سعر كرتونة البيض 5 جنيهات لتباع بـ 35 جنيها بدلا من 30 جنيها، الأسبوع الماضى.



وقال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد: إن زيادة أسعار المواد البترولية لن تؤثرعلى أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة الأسعار فى فصل الشتاء نتيجة استخدام المواد البترولية فى التدفئة فى ظل البرودة فى فصل الشتاء.



وأكد السيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الزيادة المتوقعة فى فصل الشتاء لا تتعدى 3%، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض زادت وأصبحت 25.5 جنيه، بعدما كانت 22 جنيها فى المزارع لتباع للمستهلك بأكثر من 35 جنيها مقابل 30 جنيها الأسبوع الماضى، فضلا عن أسعار الدواجن فى المزراع تتراوح بين 23 إلى 24 جنيها، وتباع للمستهلك ما بين 28 إلى 29 جنيها للكيلو.



ورصدت «الشروق» فى جولة ميدانية بمنطقة الجيزة، حالة من الاستقرار فى أسعار الدواجن؛ حيث لم تتأثر حتى الآن أسواق الدواجن بارتفاع أسعار الوقود.



وأبدى محمود جلال، صاحب محل دواجن فى منطقة الهرم، تخوفه من ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق، بعد ارتفاع أسعار الوقود، ما قد يسبب حالة من الركود فى عملية الشراء، قائلا: «ارتفاع أسعار الدواجن أكثر من ذلك سيخرب بيوت التجار، ولن يساعدنا على البيع أو الشراء».



وأشار طه عماد، صاحب محل فى منطقة فيصل، إلى أن أسعار الدواجن فى الفترة الحالية لم تشهد ارتفاعات، وأنها فى حالة من الانتعاش مقارنة بالفترة الماضية، بسبب ضخ كميات كبيرة من الدواجن بمختلف أنواعها داخل الأسواق، لافتا إلى أن عملية البيع تسير على نحو طبيعى حتى الآن.



وأشار رمضان عبدالعزيز، أحد أهالى منطقة الدقى، إلى رفع مجموعة من التجار الأسعار وفقا لأهوائهم، مطالبا بوجود سعر استرشادى للسلع لضبط الأسعار، خوفا من استغلال زيادة سعر الوقود فى التأثير على حاجات المواطنين من المواد الغذائية، مع فرض رقابة على الأسواق للحد من جشع التجار.



وقالت سناء عصام ربة منزل، فى منطقة الهرم: إن أسعار الدواجن فى السوق جيدة، إلا أن المستهلكين يتخوفون من زيادتها على غرار العام الماضى.



وأكدت فاطمة محمود، ربة منزل فى منطقة فيصل، أن أسعار الدواجن فى السوق أصبحت فى متناول محدودى الدخل، وأن الجميع يستطيع شراءها، بدلا من أسعار اللحوم غير المستقرة.