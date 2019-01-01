وزيرة العدل الألمانية تعول على إظهار موقف واضح ضد التطرف اليميني

أعلنت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت اليوم الخميس أنها تعول على اتخاذ إجراء واضح في مواجهة التيار اليميني المتطرف.

وقالت لامبرشت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش مؤتمر لوزراء الداخلية المحليين لولايات ألمانية وينتمون للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة بوتسدام: "أرى بالطبع أن الحكومة الاتحادية مسؤولة أيضا عن أننا نظهر موقفا واضحا، بحيث نتخذ إجراء بمثابرة"، مؤكدة أنه يجب ألا يسود التقييم "كما لو أننا لم نستعد لذلك على نحو مناسب".

وأشارت الوزيرة إلى أنها ترى أن تشابك الأجهزة الحكومية يعد جيدا للغاية، لاسيما بين الولايات، مضيفة أن الأمر يسير –وفقا لتقييمها أيضا- على نحو جيد مع الحكومة الاتحادية، واستدركت قائلة: "ولكن يمكن أن يسير أفضل"، لافتة إلى أنه ربما لابد من البحث عن إمكانات جديدة.

وذكرت لامبرشت مثالا على ذلك بإمكانية تقديم الدعم من قبل موظفين، يقدمون تقارير مثلا عن تعليقات الكراهية اليمينية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويتخذون إجراءات لمواجهتها.

يشار إلى أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أدرجت في نهاية العام الماضي رسميا نحو 24 ألف يميني متطرف على قوائمها. ويزيد هذا العدد على ما تم رصده في عام 2017.