المسماري: تركيا مسؤولة بشكل مباشر عن تفجير بنغازي

قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إن الرؤوس الإرهابية الكبيرة متواجدة في تركيا، وتحت علم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقًا لقوله.

وحمّل خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، تركيا، مسؤولية تفجير بنغازي، الذي وقع اليوم، قائلًا إنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عنه.

وأضاف: "إن الحرب التي نقودها الآن على الإرهاب في طرابلس، هي حرب شرعية من أجل إنهاء هذه الأعمال الإرهابية"، مشيرًا إلى أن تفجير بنغازي يحمل بصمات الجماعات الإرهابية.

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية