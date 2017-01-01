وزير البيئة الفرنسي يلتزم بتحمل نفقات تناوله أطعمة فاخرة إبان رئاسته للبرلمان

التزم وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي ببيان نفقات حفلات عشاء فاخر وصيانة أجزاء من شقته خلال فترة توليه منصب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الخميس، إن دو روجي التزم بدفع الأموال المطلوبة إذا اتضح خلل ما في حساب النفقات التي دفعت.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن فيليب نظم بنفسه عملية مراجعة الحسابات.

وثارت اتهامات بأن دو روجي دعا ضيوفا إلى أمسيات عشاء فاخرة كما أتم أعمال صيانة داخل مسكنه على حساب خزانة الدولة.

وأوضح المكتب أن دو روجي وفيليب اتفقا خلال لقاء بينهما على أن يحصل الفرنسيون على إجابات شافية على أسئلتهم، مشيرا إلى أن التوضيح لن يدع مجالا للشكوك.

كان دو روجي أوضح في باريس أمس الأربعاء أنه لم يكن هناك لقاءات عشاء مع أصدقاء، وإنما كانت هناك احتفاليات غير رسمية مع شخصيات من المجتمع المدني وهي التي تدور حولها الشكوك.

وكانت بوابة "ميديابارت" الاستقصائية نشرت تقارير عن أن دو روجي دعا أصدقاء زوجته إلى مآدب الطعام الفاخر مرات عدة عندما كان رئيسا للجمعية الوطنية.

وتولى دو روجي هذا المنصب من يونيو 2017 إلى سبتمبر 2018.

ويقول دو روجي إنه كان وقت توليه هذا المنصب صاحب وظيفة مهمة تمثل الفرنسيين جميعا.

وذكرت بوابة "ميديابارت" أنه مما كان يقدم خلال مآدب الطعام التي كانت تقام في مقر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية أوفي فندق "دو لاساي" - خمور مرتفعة الثمن كانت تستخرج من المجموعات المعتقة والشامبانيا والأنواع الأخرى باهظة الأسعار.

وتستند البوابة في ذلك إلى وثائق وصور وتقارير شهود.