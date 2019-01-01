أعرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمُنتخب تونس، عن سعادته الكبيرة بترشح فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مُبرزا جاهزية نسور قرطاح لمواجهة السنغال في المربع الذهبي.

وكان مُنتخب تونس قد تغلب، مساء اليوم الخميس، على نظيره الملغاشي، بواقع ثلاثة أهداف لصفر، في المباراة التي شهدها ملعب "ستاد السلام"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا "كان 2019".

بدوره، قال جيريس في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء "نحن دائما ما ننظر إلى الأمام بكل تأكيد. عانينا من بعض الإرهاق، خاصة وأننا خضنا مباراة طويلة في دور الـ16، أمام غانا، لكننا اليوم عرفنا كيف نتصرف، وقد دخلنا المقابلة مُتسحلين بالصبر والدقة".

وأضاف "مواجهة السنغال في نصف النهائي؟ بالطبع، نحن نأمل في الترشح إلى المباراة النهائية، سنفعل كل شيء ممكن من أجل توجيه وجه جيد عن الفريق التونسي".

تجدر الإشارة إلى أن تونس ستضرب، مساء الأحد القادم، موعدا مع السنغال، في الدور نصف النهائي للبطولة، وسيأمل الفريق المُنتمي إلى شمال القارة السمراء في التأهل إلى المباراة النهائية، لأول مرة منذ نسخة العام 2004.