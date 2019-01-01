 الأرصاد: انكسار الموجة الحارة السبت المقبل.. والطقس الحالي أفضل من العام الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: انكسار الموجة الحارة السبت المقبل.. والطقس الحالي أفضل من العام الماضي

دينا النجار
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 12:00 ص | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 12:00 ص

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موسم الطقس الحالي أفضل من العام الماضي، حيث ترتفع درجات الحرارة وتعاود الانخفاض مرة أخرى خلال الأسبوع.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء الأربعاء، أن درجات الحرارة سترتفع غدا ويوم الجمعة المقبلة على القاهرة وتصل إلى 40 درجة، ثم تعاود الانكسار مرة أخرى يوم السبت المقبل.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى الاحساس بحرارة الجو، مطالبًا المصطافين بعدم التعرض إلى أشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة لأضرار ذلك على الجلد وتجنبًا للإصابة بضربة شمس.

وتابع: «وكذلك المواطنين، ينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل وارتداء غطاء للرأس، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعلى قائدى المركبات بعدم الاحتفاظ بالسوائل والمعطرات داخل السيارة تجنبًا للحرائق والانفجار».

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