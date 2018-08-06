القبض على 11 شخصا في اشتباكات جديدة بمدينة شتوتجارت الألمانية

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على 11 شخصا ليلة الجمعة/السبت خلال اشتباكات جديدة في وسط مدينة شتوتجارت، غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن أربعة رجال شرطة أصيبوا بجروح طفيفة خلال محاولة السيطرة على صبي مخمور 16عاما عندما أبدى مقاومة.

ولم يتضح بعد كيف تصاعدت الاشتباكات. وذكر المتحدث أنه يُجرى التحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، واستجواب المتهمين.

وكانت الأوضاع هادئة في المدينة مساء الجمعة، ثم تدخلت الشرطة في عد ة اشتباكات خلال النصف الثاني من الليل. وألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم خلال شجار بالقرب من ميدان "مارينبلاتس"، وعلى آخرين في شجار قرب بحيرة إيكننزيه، والذي أصيب فيه شخص بجروح بالغة. وتقع البحيرة أمام مبنى البرلمان المحلي لولاية بادن-فورتمبرج وأوبرا شتوتجارت.

ونشرت الشرطة أكثر من 200 من عناصرها وسط المدينة ليلا. وذكرت الشرطة أنه تم التحقق من هوية العديد من الأفراد، كما أصدر رجال الشرطة أوامر بإخلاء مناطق للتصدي لمثيري الشغب.

ووقعت اشتباكات عنيفة في شتوتجارت ليلة 21 يونيو الماضي، حيث قام مثيرو الشغب آنذاك بتهشيم واجهات زجاجية وسلب متاجر.

وبحسب بيانات الشرطة، شارك ما يتراوح بين 400 و 500 فردا في أعمال الشغب، أو كانوا من المتفرجين.