رئيس جامعة أسوان يتفقد سير الامتحانات

تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم السبت، سير الامتحانات بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة داخل لجان كلية دار العلوم ولجان كلية الألسن، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، والتي يؤديها طلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة.

وأكد "غلاب"، بداية الامتحانات في باقي كليات الجامعة اليوم 11 يوليو حتى يوم 27 يوليو الجاري 2020.

وشدد على تطبيق جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء فترة الامتحانات.

وبدأ رئيس الجامعة جولته بمتابعة دخول الطلاب اللجان بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وقياس الحرارة والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية التي تم توزيعها على الطلاب بالمجان.

كما أنه يتم متابعة أعمال الامتحانات بشكل يومي ودوري بمختلف لجان الامتحانات، وذلك للتأكيد على جاهزية اللجان الامتحانية مع وضع مسافات آمنة بين الطلاب وعلامات إرشادية واضحة للدخول والخروج.

ولفت إلى أنه تم توفير كل المستلزمات الوقاية اللازمة لتعقيم اللجان، وتطهيرها قبل وبعد الامتحانات، إلى جانب التشديد على ضرورة قياس درجة حرارة للطلاب عند الدخول من البوابات المحددة لهم بتسلسل لمنع التدافع، مع إلزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات الطبية، وضمان خروجهم بشكل منظم فور الانتهاء من الامتحانات.