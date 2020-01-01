لجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ بمطروح تتلقى أوراق 4 من المرشحين

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة مطروح الابتدائية، اليوم السبت، أربع طلبات لمرشحين جميعهم رجال بينهم مرشح واحد لحزب مستقبل وطن، وباقي المرشحين الثلاثة مستقلين، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة تزامنًا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت غرفة تلقي طلبات الترشح كل من رزق علواني مرشح المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن "رمز القلم"، ومحمد رحومة عبدالواحد مرشح مستقل "رمز الصقر"، فتحي رزق محمد أبو وافي مرشح مستقل "رمز الحصان"، حسين آدم جارح سعد مرشح مستقل "رمز الأسد"، حيث بدأت اللجنة عملها مند الساعة التاسعة من صباح اليوم بمقر محكمة مطروح.

وقال صرح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن ثلاثة منافذ بالمحافظة، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي في استقبال راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي اللازم كشرط من شروط الترشح، وهم" مستشفى العلمين النموذجي ومستشفى مرسي مطروح العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، علاوة على المجلس الطبي العام بمطروح.

وأوضح أن إجمالى تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة هي مبلغ 2850 جنيهًًا.

وأشار إلى أن المجلس الطبي العام سيخطر المتقدمين بنتيجة الكشف الطبي خلال 72 ساعة من تاريخه.