قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القطارات لم تشهد من قبل وجود درجة ثالثة مكيفة أو بتهوية دينامكية، أو في تطويرها ونظافتها، متابعًا أن ذلك سيكون الحد الأدنى لقطارات السكة الحديد.

وأعلن خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد الجديدة بإجمالي 10 عربات ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى مصر 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر.

وكشف وزير النقل، أن قطارات الدرجة الثالثة ستعمل على خطوط الضواحي التي عليها زحام شديد لافتا إلى استيراد 33 قطارا جديدا مع تحديث 200 قطار، والتي ستدخل الخدمة يوم 6 أغسطس المقبل ضمن احتفالات ذكرى حفر قناة السويس الجديدة.

وتابع أنه بداية من منتصف شهر يوليو الجاري ستتواجد القطارات الجديدة داخل محطات مصر الرئيسية وخاصة في محطة مصر في القاهرة والإسكندرية والأقصر وطنطا والمنيا وأسيوط وأسوان وبورسعيد والمنصورة.

وأوضح وزير النقل أنه مع استلام 33 قطارًا جديدًا في أغسطس المقبل، سيتخطى عدد القطارات أكثر من 50 قطارًا وحينها سوف يتم القضاء على الزحام الذي تشهده القطارات، كاشفا أن آخر قطار نوم تم دخوله الخدمة في عام 1980 أي منذ نحو 40 عاما وآخر جرار دخل الخدمة في (2007/2008)، كما أن آخر عربية سكة حديد دخلت جديدة منذ 5 أعوام.

كان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف رسلان، أعلن عن وصول 10 عربات جديدة للقطارات، إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من روسيا، كدفعة ثانية من الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، بعد الدفعة الأولى التي وصلت الشهر الماضي بعدد 22 عربة.