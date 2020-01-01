عقيلة صالح والمبعوثة الأممية يناشدان الجهات الدولية العمل على وقف التدخلات السلبية في ليبيا

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التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الجمعة في جنيف برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بعد وصوله سويسرا.

وناشد الطرفان الجهات الدولية لوقف تدخلاتهم السلبية في ليبيا وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي، بحسب مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة.

ووفق البيان، فقد ناقش الطرفان عدة مواضيع أهمها إعادة إحياء الحوار السياسي الليبي والمبادرة السياسية التي قدمها صالح بالخصوص، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

ورحبت وليامز بموقف صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت، وفق قولها.

كما رحب الطرفان بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم رفع القوة القاهرة وإعادة تصدير النفط، وأكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام التدفقات النفطية، كونها ملك كل الليبيين ويجب أن تدار إيراداتها بشفافية ومهنية. بحسب البعثة.