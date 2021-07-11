إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن يعانون من نقص المناعة

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، اليوم الأحد، أن المواطنين الذين يعانون من نقص المناعة، مؤهلون لتلقي جرعة ثالثة من فيروس كورونا بداية من الآن.



وقال هوروفيتس لهيئة البث الإٍسرائيل "مكان" إن إمدادات لقاح موديرنا "كوفيد -19" متاحة للمرضى الذين جرى تطعيمهم بالفعل بجرعتين من اللقاح.



واستخدمت إسرائيل بشكل شبه حصري لقاح فايرز/بوينتيك في حملة التطعيم بالبلاد حتى الآن، لكن الإمدادات ستنفد بحلول نهاية الشهر.



وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أنه اتفق مع رئيس شركة فايزر، ألبرت بورلا، على تسليم الشحنة التالية التي من المقرر أن تصل لإسرائيل في الأول من أغسطس.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في إسرائيل مجددا في الأونة الأخيرة. وترجع معظم الحالات إلى الطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.



وتلقى ما يقرب من 5.7 مليون من 9.3 مليون شخص، أو 61 في المئة من السكان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، في حين أن 5.2 مليون، أو 56 في المئة، تلقوا بالفعل جرعة ثانية.



وحظيت حملة اللقاح الإسرائيلية بترحيب دولي لنجاحها والسرعة التي تقدمت بها، بصفة خاصة في بدايتها.