وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج يطلقان أول تدريب مهني في الفندقة بالمجان

أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانًا بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

جاء ذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بهدف تمكين الشباب وزيادة مهاراتهم للنضمام لسوق العمل ومتطلباته.

جاء ذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والسيدة دراجستا باجفيك القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، والسيد فلوريان جوريل مدير عام فندق هيلتون الأقصر، وآمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، والدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدربًا من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا من الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، من قرى مبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلى أن مدة تدريب الفندقة تستمر ستة أسابيع أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن التعاون مع فندق هيلتون الأقصر لتنفيذ تدريب الفندقة الشاملة يهدف الى زيادة فرص العمل في قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي توفر وظائف في بعض محافظات الصعيد التي تخدم المدن السياحية مثل الأقصر، وأسوان، والغردقة ومناطق البحر الأحمر وغيرها.

من جانبه رحب محافظ سوهاج بوزير القوى العاملة والوفد المرافق له، مشيدا بمجهودات الوزارة في دعم أبناء سوهاج.

وأكد أهمية تلك المبادرات في تطوير وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، لافتا إلى أهمية الاستمرار في تلك الدورات التدريبية وتكثيف برامج التدريب.

ووجه الشكر لفريق العمل من المدربين والمتدربين والمهارة والإتقان التي وصلوا إليها.

من جانبها، أعربت دراجيتسيا باجفيك ألب القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي فى مصر، عن فخرها بتأييد وزارة القوى العاملة لهذه الأنشطة المخطط لها كمبادرة وطنية جديدة لتعزيز المهارات المهنية للشباب المصري، فضلًا عن دعم برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية لهذه المبادرة في محافظة الأقصر.

وأكدت حرص برنامج الأغذية العالمي الدائم على تقديم كل سبل الدعم للبرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة.

وعلى هامش إطلاق فعاليات التدريب الفندقي، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج، الأقسام المختلفة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر، ومنها أقسام المغسلة، والمطعم، والمطبخ، وورشة الملابس الجاهزة، والغرفة الفندقية، وورشة الحدادة، وورشة النجارة" .