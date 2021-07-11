إدارة الزمالك تجتمع لمناقشة تعديلات جدول الدوري

تعقد اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل مناقشة التعديلات التي أقرتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن بعض التعديلات في الجولات المتبقية في جدول الدوري، ومنها مباراة الزمالك أمام أسوان بالدور نصف النهائي كأس مصر، والتي تم تحديد يوم 9 أغسطس موعداً لها، أي بعد يومين فقط من مباراة الفريق بالدوري أمام الاتحاد السكندري، وقبل يومين آخرين من مباراة الفريق الأبيض ضد الإسماعيلي التي تقام يوم 12 من نفس الشهر.

ويدرس الزمالك الرد على تلك التعديلات وتتجه النية لرفض وضع مباراة الكأس في وسط الجدول المضغوط، على اعتبار أن هناك مباريات أخرى في مراحل سابقة من البطولة لم تُلعب بعد من بينها مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ 16 لكأس مصر كما لم يتحدد لها موعد.