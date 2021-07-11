وزير الإعلام اليمني: إسقاط مليشيا الحوثي عضوية برلمانيين إجراء غير دستوري

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأوضح الأرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادر عن مليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود احلال السلام، ونواياها إقصاء جميع المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران .