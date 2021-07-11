 وزير الإعلام اليمني: إسقاط مليشيا الحوثي عضوية برلمانيين إجراء غير دستوري - بوابة الشروق
الأحد 11 يوليه 2021 7:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

وزير الإعلام اليمني: إسقاط مليشيا الحوثي عضوية برلمانيين إجراء غير دستوري

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 6:01 ص

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.
وأوضح الأرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادر عن مليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود احلال السلام، ونواياها إقصاء جميع المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.
ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك