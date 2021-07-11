 الأمن العراقي: إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في نينوي وديالى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن العراقي: إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في نينوي وديالى

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 9:49 ص

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي،اليوم الأحد، أنه تم إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.

وأضافت خلية الإعلام الأمني - في بيان لها - أن " القوات الأمنية بعمليات نينوى، وكذلك في محافظة ديالى تمكنت من تفكيك العديد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة أسفل أبراج الطاقة الكهربائية".

وأكدت أن القوات الأمنية بتشكيلاتها المختلفة تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى كافة مناطق البلاد.


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