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السعودية تعلن نجاح موسم الحج

هديل هلال
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 6:35 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 6:35 م
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج 1443هـ.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين، أكد «السديس» أن التعاون الدائم والتواصل المستمر لجميع الجهات العاملة في المسجد الحرام، أسهم بشكل كبير في نجاح موسم الحج لهذا العام، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن الرئاسة سخرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح موسم الحج، منوهاً بالجهود الكبيرة التي قدمها العاملون في الرئاسة، وجميع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالمسجد الحرام.

ودعا السديس الله -عز وجل- أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقدمونه لضيوف الرحمن، والحرمين الشريفين، والأمة الإسلامية جمعاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يديم عليهم الأمن والأمان.

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