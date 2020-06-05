استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم /الإثنين/.



وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة



ففي كينيا، سجلت السلطات الصحية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 335 ألفًا و929 حالة إصابة والوفيات إلى 5668 حالة.



وفي صربيا، تم تسجيل 1876 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم وحالتين وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى مليونين و43 ألفًا و51 حالة إصابة والوفيات إلى 16 ألفًا و152 حالة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 32 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 793 ألفًا و764 إصابة والوفيات إلى 9718 حالة وفاة.



وسجلت بروناي 1088 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفا و848 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 225 حالة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 37 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و 459 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.



وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1453 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و251 ألفا و429 إصابة مؤكدة. وأشارت أيضا الى تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 141 ألفا و 444 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 13 ألفا و306 إصابات جديدة و28 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و843 ألفا و142 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و476 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 37 ألفا و756 إصابة جديدة و127 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 مليونا و523 ألفا و262 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 169 ألفا و233 وفاة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 197 ألفا و635 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 240 ألفا و42 حالات إصابة.



وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 آلاف و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 530 ألف و510 آلاف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1079 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 65 ألفا و364 حالة إصابة و123 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.