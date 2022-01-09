اليابان: الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم حصل على 63 مقعدا في انتخابات مجلس المستشارين

تمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان من الاحتفاظ بالسلطة في المجلس الأعلى بالبرلمان (المستشارين) في انتخابات ألقى اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بظلاله عليها.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حصل على 63 مقعدا على الأقل، أو أكثر من نصف المقاعد التي جرى التنافس عليها والبالغ عددها 125 مقعدا.

وقالت كيودو إن الحزب الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو ، حصلا معا على أكثر من 75 مقعدا، مع الاحتفاظ بأغلبية واضحة في مجلس المستشارين المؤلف من 248 عضوا.