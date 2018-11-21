مجمع تسوق في كوبنهاجن يعيد فتح أبوابه بعد حادث إطلاق نار مميت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعاد المركز التجاري الذي شهد إطلاق للنار في كوبنهاجن ومقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في وقت سابق من الشهر الجاري، فتح أبوابه اليوم الإثنين.

وقال مجمع فيلدز التجاري في منشور على صفحته على فيسبوك: "شكرا للدعم. نحن مسرورون لرؤيتكم ".

ويضم فيلدز أكثر من 130 متجرا وهو أحد أكبر مجمعات التسوق في الدنمارك.

ومن المقرر الوقوف دقيقة حداد في ذكرى الضحايا في منتصف النهار بالتوقيت المحلي. وتم إتاحة مساحة بالقرب من المدخل الرئيسي للزوار لوضع الزهور.

وتحتجز الشرطة رجلا دنماركيا يبلغ 22 عاما لصلته بإطلاق النار في الثالث من يوليو الجاري، وذلك في وحدة الطب النفسي في ظل استمرار التحقيق.