حميد الشاعري عن منعه من الغناء: لحنت أغاني وحطينا أسماء ناس تانية عليها

قال الفنان حميد الشاعري إنه وزع أغنية «الزين والزينة» للفنان علي الحجار، موضحًا أنه وزع أغنية «الدنيا برد» و«آه وآه ويا فرحة قلبي»، كلمات الشاعر الراحل فؤاد حداد.

وأضاف الشاعري، خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الإثنين، أنه مُنع من الغناء لمدة 4 سنوات في التسعينيات بعد صدور قرار بذلك حينها، قائلًا إن السبب المعلن حينها لذلك أنه لم يجدد كارنيه النقابة.

وأوضح أن القرار الصادر قضى بمنعه من الغناء وأي شخص يتعامل معه، الأمر الذي دفعه للتعاون مع مطربين خارج مصر منهم وائل الكفوري وصابر الرباعي، مشيرًا إلى أنه وزع أغنية «الليالي» لنوال الزغبي، و«سيدي منصور» لصابر الرباعي.

وأوضح أنه لحن مجموعة من الأغنيات داخل مصر في تلك الفترة، مع الاتفاق على وضع اسم ملحن آخر عليها، ومنها «صبري عليك طال»، للفنانة رجاء بلمليح، معقبًا: «كان بيتحط اسم حد تاني وكنت بزعل جدًا، وكنا بنحط اسم حد تاني لأن الفنانين عاملين عقود ولازم يسلموا العمل».

وأكد أن كل الفنانين وقفوا إلى جواره في تلك الفترة ومنهم مصطفى قمر وحكيم، مضيفًا أن أغنية «نور العين» أول أغنية لحنها للفنان عمرو دياب، بعد انتهاء مدة القرار، وحققت نجاحًا باهرًا بعد طرحها.