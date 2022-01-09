تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي للصين

امرأة تضع كمامة على وجهها في بكين يوم 30 يونيو 2020. تصوير: تينغشو وانغ - رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل 46 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا، 17 حالة منها في إقليم جوانجدونج و9 في آنهوي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد ما مجموعه 306 أشخاص حاملين للفيروس بدون أعراض في 13 منطقة على مستوى الأقاليم.

وقالت اللجنة إن 51 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 220 ألفا و 431 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.