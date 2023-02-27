رابطة الأندية تحدد موعد تسليم درع الدوري الممتاز للأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد تسليم فريق الأهلي لقب درع مسابقة الدوري الممتاز، بعد حسمه صدارة البطولة هذا الموسم.

وتوج الفريق الأحمر باللقب رسميا مساء الإثنين، بعد هزيمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: «قررت رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري إلى فريق الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 19-7-2023 باستاد القاهرة الدولي».

وأضاف البيان: «جاء هذا القرار في ضوء الاتصالات التي أجراها النائب أحمد دياب رئيس الرابطة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع».

وأتم البيان: «وآثر محمود الخطيب الاستناد إلى رؤية الجهاز الفني أولًا في هذا الشأن والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار إليه».