وزير المالية: إيرادات برنامج الأطروحات تساهم في النزول بمعدل الدين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، آخر التطورات بملف السندات الدولية التي تطرحها مصر بقيمة 3 مليارات دولار، قائلًا إن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا بسندات باندا، المقومة باليوان الصيني.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، مساء الثلاثاء، أن الحكومة حصلت على موافقة من بنك التنمية الإفريقي على الضمانة، لافتًا إلى وجود ضمانة متوقعة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقال إن الوزارة تعمل على خطة لإصدار سندات «ساموراي» الجديدة بربع مليار دولار، معقبًا: «هناك تسهيلات متعددة، لكن في النهاية مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار».
وبالنسبة للفجوة الدولارية، أوضح أن الدولة تعمل على محورين، هما الإيرادات والمصروفات، قائلًا إن الإيرادات تتضمن عوائد قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وبرنامج الأطروحات.
ولفت إلى وضع عوائد الأطروحات كعامل جديد لخفض الدين، مستطردًا: «50% من عوائد الطروحات ستضخ في الموازنة العامة كإيراد يساهم في النزول بالدين».
وأكد أن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق الدولاري في المشروعات المختلفة، كما تحرص على ترشيد الواردات، والحصول على التمويلات التنموية طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة.