وزير المالية: إيرادات برنامج الأطروحات تساهم في النزول بمعدل الدين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، آخر التطورات بملف السندات الدولية التي تطرحها مصر بقيمة 3 مليارات دولار، قائلًا إن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا بسندات باندا، المقومة باليوان الصيني.