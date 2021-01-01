تحذيرات من تهديد النفايات البلاستيكية للنظم البيئية في المنطقة العربية

توفيق: مصر مسئولة عن ثلث إجمالى البلاستيك الذى يتدفق إلى البحر المتوسط

خبير باليونسكو: تحقيق صفر تلوث بلاستيكى حلم بعيد المنال لكنه ليس مستحيلا