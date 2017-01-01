فلسطين تطالب بالانتقال من تشخيص الفاشية الإسرائيلية إلى دائرة المحاسبة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصريحات والمواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، في رده على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام الأخيرة، تعرّي بشكل نهائي الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وحقيقة معاداته للسلام ومحاولاته المستميتة لتغييب شريك السلام الفلسطيني وتقويض أي فرصة ممكنة لحل الصراع.

وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن تفاخر بن غفير بما يمثله في الحكومة الإسرائيلية (برفضه أي تسوية أو إزالة أي بؤرة استيطانية عشوائية)، تأكيد آخر على أنه وأتباعه وحلفاءه عناصر تخريبية تشعل الحرائق في ساحة الصراع وتسعى إلى تفجيرها، وتحارب أي جهود تُبذل لتحقيق التهدئة وصولا إلى استعادة الأفق السياسي لحل الصراع بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضحت أن تصريحات بن غفير تؤكد صدق الموقف الفلسطيني، بضرورة العمل من أجل تدويل الصراع، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك صدق التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية من أجل محاسبة غيلان التطرف والاستيطان في الجانب الآخر.

وحملت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف العنصرية التحريضية، ونتائجها، وتداعياتها على التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، خاصة أنها تشكل مظلة لمليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وبلداتهم وممتلكاتهم وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل الدولي مع الفاشية الإسرائيلية التي يمثلها بن غفير وسموتريتش وأتباعهما كحالة باتت اعتيادية ومألوفة، والانتقال من مربع تشخيص الائتلاف الحاكم وأفعاله التخريبية والإرهابية وتوصيفها إلى مربع الأفعال والمحاسبة وفرض العقوبات الرادعة.

وكان بايدن قد صرح في مقابلة تلفزيونية، بأن: «الوزراء الإسرائيليون الذين يريدون الاستيطان في كل مكان بالضفة الغربية هم جزء من المشكلة».

وأضاف أن بعض وزراء الحكومة (الإسرائيلية) مثل سموتريتش وإيتمار بن غفير هما أكثر من يتذكرهم تطرفا.

وردا على ذلك قال سموتريتش في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: «بايدن له في الانتقاد، وحقنا وواجبنا مواصلة العمل لتحقيق رسالة مواطني إسرائيل والدفاع عن أنفسنا وبناء وطننا»، على حد تعبيره.

أما بن غفير، فقد قال: «يحتاج الرئيس بايدن لإدراك أننا لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي»، في إشارة منه إلى النجوم التي ترمز إلى عدد الولايات الأمريكية.