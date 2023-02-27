ضياء رشوان: أتحدى إعلام الجماعة الإرهابية أن يذيع أي جزء من جلسات الحوار الوطني

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجماعة الإرهابية لها إعلام في خارج مصر، أغلبهم لا يبدو أنه ينتمي للجماعة، وبعضهم قد لا يكون منتميا للجماعة، والذين أطلق عليهم مسمى «الملتحقة».



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن إعلام الجماعة الإرهابية شكك في الحوار الوطني، وشكك في المعارضة، ومع بدء الجلسات وجدوا كل المصريين موجودين، وأدركوا وقتها أن الحوار حقيقة.



وأوضح أن إعلام الجماعة الإرهابية هو إعلام «الرجل الذي عض الكلب»، حيث يقلبون الحقائق، ويتصيدون أحداثا عادية ويحولونها إلى أخبار.



وأشار إلى أن إعلام الجماعة يخشى الاقتراب من الحوار الوطني؛ لأنه لن يتمكن من تشويه مصر من خلاله، متحديًا: «أتحدى أن يذيع إعلام الجماعة الإرهابية أي جزء من الحوار الوطني ويعلق عليه، ولن نحاسبه على حقوق البث».