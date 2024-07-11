دخول 27 ألف شاحنة مساعدات إغاثية لقطاع غزة منذ بداية الحرب

أكد مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، دخول 4 شاحنات غاز من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح المصرية في طريقها إلى قطاع غزة.

وكشف المصدر، حجم المساعدات الإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني، والتي وصلت عبر 3 مسارات برا وبحرا وجوا، موضحا أن إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها إلي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت 27 ألفا و296 شاحنة متنوعة، حملت 655 ألفا و520 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية.

وأضاف المصدر أن مطار العريش الدولي استقبل منذ بداية الأزمة 664 طائرة مساعدات حملت على متنها نحو 17 ألف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية لصالح غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 151 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين.

كما أشار المصدر، إلى أن ميناء العريش البحري استقبل 20 سفينة مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية من بينها، تركيا، والإمارات، والكويت، وإيطاليا، وفرنسا، حملت على متنها 34 ألفا و505 أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، بخلاف السفن التي وصلت إلى عدد من الموانئ المصرية الأخرى.