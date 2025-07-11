عراقجي يعلن القبض على سائح ألماني-فرنسي اختفى في إيران منذ نحو شهر

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن السلطات الإيرانية اعتقلت سائحًا جوالا على دراجة هوائية يحمل الجنسيتين الألمانية والفرنسية، وذلك بعد أن اختفى في إيران.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال عراقجي:" لقد تم اعتقاله لأنه ارتكب جريمة". وقد جاءت تصريحاته ردًا على سؤال صريح حول مكان وجود الرجل مزدوج الجنسية. وأضاف عراقجي أنه تم إخطار السفارة الفرنسية بالأمر، دون أن يوضح طبيعة الجريمة التي يُتهم بها الشاب.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت باختفاء الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي كان في رحلة حول العالم باستخدام دراجته الهوائية، وقد انقطعت أخباره في إيران منتصف يونيو/حزيران الماضي.

من جانبه، وصف الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج، لوران سان مارتان، اختفاء الشاب بأنه مثير للقلق، واتّهم إيران بانتهاج سياسة متعمّدة تتمثل في احتجاز مواطنين غربيين كرهائن.

ويرى نشطاء حقوقيون أن إيران تسعى من خلال مثل هذه الاعتقالات إلى الضغط من أجل الإفراج عن مسؤولين إيرانيين موقوفين في الخارج. وفي المقابل، تنفي الحكومة الإيرانية هذه الاتهامات، وغالبًا ما تبرر هذه الاعتقالات بالاشتباه في ممارسة الموقوفين للتجسس.





