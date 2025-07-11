استبعاد مرشحين من انتخابات الشيوخ في الأقصر لعدم استيفاء الكشف الطبي

قال مصدر بلجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، إنه تم استبعاد مرشحين اثنين من قائمة المتقدمين لخوض الانتخابات على نظام الفردي بدائرة المحافظة، وذلك عقب انتهاء المهلة القانونية المحددة لتقديم أوراق الترشح.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن قرار الاستبعاد شمل كلًا من منى عبد الستار أحمد، التي كانت قد تقدمت للترشح تحت رمز السفينة، وميخائيل أنور عزيز، الذي ترشح تحت رمز المدفع، وذلك بسبب عدم استكمال أوراق الترشح اللازمة، وعلى رأسها التقرير الطبي المعتمد الذي يُثبت لياقة المرشح الصحية، وهو أحد الشروط الأساسية لخوض السباق الانتخابي.

وأكد المصدر أن هذا القرار جاء وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المستندات المطلوبة من كل مرشح، مشيرًا إلى أن المهلة الزمنية لتقديم الأوراق انتهت رسميًا أمس، وأن اللجنة غير مخوّلة بقبول أي مستندات بعد غلق باب الترشح.

وأضاف المصدر أن لجنة الانتخابات كانت قد بدأت منذ أمس، عقب إغلاق باب الترشح، في فحص أوراق جميع المتقدمين لعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري، وذلك وفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة.