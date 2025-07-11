الحماية المدنية تُنهي أعمال تبريد الحريق الجديد في سنترال رمسيس دون إصابات

انتهي رجال الحماية المدنية، من أعمال تبريد الحريق الجديد الذي نشب مساء الخميس في المبني الخلفي لسنترال رمسيس بوسط القاهرة.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق محدود تجدد في المبنى الخلفي لسنترال رمسيس، بعد يومين من إخماد الحريق الكبير الذي تسبب في تلفيات كبيرة لمركز الاتصالات الرئيسي في وسط القاهرة.

وعادت حركة المرور في شارع رمسيس لطبيعتها بعد السيطرة على حريق محدود تجدد في مبنى خلفي لسنترال رمسيس.

- سبب تجدد حريق سنترال رمسيس

وأكد مصدر أمني أن الحريق الذي تجدد في سنترال رمسيس كان نتيجة لبؤر حرارية متبقية من الحريق الكبير الذي اندلع بالمبنى قبل أيام.

وذكر المصدر أن فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بسرعة وكفاءة، وتمت عملية الإخماد خلال وقت قياسي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وباشرت قوات الحماية المدنية أعمال تبريد الحريق الجديد لضمان عدم تكرار الاشتعال.

فيما أكد مصدر أمنى لـ "الشروق" أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة كانت متواجدة بالفعل في محيط سنترال رمسيس وتحركت على الفور السيطرة على الحريق.

- السيطرة على الحريق الأول

انتهت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ظهر الثلاثاء الماضي من عملية تبريد حريق سنترال رمسيس، بعد السيطرة عليه وسط جهود متواصلة من العمل الشاق دامت أكثر من 20 ساعة.

وتسبب الحريق الأول عن استشهاد 4 من المهندسين والموظفين بالسنترال وإصابة أكثر من 40 آخرين نقل منهم 21 للمستشفيات، فيما تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.