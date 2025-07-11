شحنات الأسلحة الأمريكية تشق طريقها مجدداً إلى أوكرانيا بعد إحباط ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة استأنفت تقديم المساعدات العسكرية لبلاده، وذلك بعد ساعات من إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه يشعر بـ"خيبة أمل" من روسيا وأنه سيدلي ببيان مهم بشأنها الاثنين المقبل.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور بثه على صفحته بمنصة "إكس": "تلقينا إشارات سياسية على أعلى مستوى – إشارات جيدة – بما في ذلك من الولايات المتحدة، ومن أصدقائنا الأوروبيين. ووفقاً لجميع التقارير، فقد تم استعادة شحنات المساعدات"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وفي وقت سابق الجمعة، صوّتت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، ضمن مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني للولايات المتحدة، في السنة المالية 2026.

ويعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) مشروع قانون سنوي يحدد صلاحيات الجيش الأمريكي ويضمن تمويله اللازم، إلى جانب مراقبة أداء شركات تصنيع الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".

وتتضمن النسخة التي أقرّتها اللجنة بأغلبية 26 صوتاً مقابل صوت واحد، بنداً يمدد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028، مع زيادة التمويل المسموح به من 300 مليون دولار في 2025 إلى 500 مليون دولار في 2026، بهدف دعم قدرات أوكرانيا الدفاعية في حربها ضد روسيا المستمرة منذ عام 2022.

كما رفضت اللجنة طلباً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب أسطول طائرات A-10 الهجومية من الخدمة، حيث اشترطت الإبقاء على ما لا يقل عن 103 طائرات A-10 قيد التشغيل خلال السنة المالية 2026، لضمان استمرار مهام الدعم الجوي القريب.