محافظ جنوب سيناء يتفقد كنيسة كيرياليسون بنويبع: نُعزز التعايش ونُحول المنطقة لمجمع أديان حضاري

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التنمية الشاملة، أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة نويبع لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري المديريات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بكنيسة كيرياليسون، مشددًا على أهمية متابعة المشروعات الدينية والخدمية على أرض الواقع، ودعم كل المبادرات التي تُرسخ لقيم التعايش والتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد محافظ جنوب سيناء على استمرار المتابعة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها نويبع ضمن خطة تنمية مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ملتزمة بتأمين جميع دور العبادة من مساجد وكنائس، تأكيدًا على وحدة نسيج المجتمع السيناوي.

وأوضح المحافظ أن الكنيسة أُنشئت على مساحة 3 آلاف متر مربع، كما جرى تطوير الطرق المحيطة بها وبمسجد الصديق بطول كيلومتر و300 متر، في إطار خطة لتحويل المنطقة إلى مجمع للأديان يعكس الصورة الحضارية لمدينة نويبع.