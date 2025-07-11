إصابة جنديان إسرائيليان جراء إطلاق نار خلال عملية شمال غزة

أصيب جنديان إسرائيليان، مساء اليوم الجمعة، بجروح متوسطة وطفيفة، جراء إطلاق نار مضاد للدبابات على دبابة خلال عملية في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، خلال بيان، أنه تم إخلاء الجريحين إلى المستشفى، وتم إبلاغ ذويهما، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد نشرت أمس مشاهد مصوّرة ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، حيث وثّقت لحظة تنفيذ إحدى عملياتها في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية تضم جنوداً وآليات ثقيلة، بينها جرافات ومركبات هندسية.

وتُظهر اللقطات اشتباكاً مباشراً جرى في وضح النهار، وثّق فرار أحد الجنود من ساحة الاشتباك، وسط غيابٍ كامل لأي تغطية نارية من القوات الإسرائيلية الأخرى، فيما حاول مقاتلو القسام أسر الجندي، قبل أن يُقتل ويتم الاستحواذ على سلاحه.