الجيزة: إعادة التيار الكهربائي إلى شبرامنت وتركيب محول جديد في زمن قياسي بعد حريق كشك كهرباء

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم، إعادة تشغيل التيار الكهربائي بالكامل إلى منطقة شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وتركيب محول كهربائي جديد، بعد الحريق المحدود الذي اندلع بكشك كهرباء يوم 10 يوليو الجاري.

وأكدت المحافظة، في بيان، أنه تم الانتهاء من تركيب المحول الجديد وكابلات الجهد المتوسط، ويجري استكمال تركيب كابلات الجهد المنخفض، بالتنسيق مع شركة الكهرباء والجهات المعنية، لضمان استقرار الخدمة ومنع تكرار الأعطال.

وأطلقت المحافظة التيار الكهربائي بنجاح، وعادت الخدمة للعمل بكامل طاقتها في المنطقة المتضررة، وسط إشادة بسرعة الاستجابة وتحرك فرق العمل.

ووجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الشكر لفرق الطوارئ وشركة الكهرباء على سرعة التنفيذ، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في التعامل الفوري مع الأعطال للحفاظ على كفاءة واستمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.