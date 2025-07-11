ارتفاع سعر البتكوين إلى أكثر من 118 ألف دولار لأول مرة

ارتفعت قيمة العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 118 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة، مع تدفق الاستثمارات التي صناديق الاستثمار في العملات المشفرة القابلة للتداول.

في الوقت نفسه ساهم ضعف الدولار وتوجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو العملات الرقمية في دفع سعر البيتكوين إلى مستويات غير مسبوقة مؤخرًا.

في الشهر الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا من شأنه تنظيم شكل من أشكال العملات المشفرة المعروفة باسم العملات المستقرة، وهو أول مشروع قانون ضمن ما يأمل القطاع أن يكون موجة من القوانين لتعزيز شرعية العملات الرقمية وطمأنة المستهلكين.

يأتي هذا التشريع سريع التطور في أعقاب حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في العام الماضي، والتي احتلت فيها صناعة العملات المشفرة مكانة بارزة بين أكبر المتبرعين لتمويل المرشحين، مما يؤكد نفوذها المتزايد في واشنطن وخارجها.

يُرسي مشروع القانون، المعروف باسم قانون جينسيوس حواجز تأمين وحماية لعملاء العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة يرتبط عادةً بالدولار. ويشير الاختصار إلى "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية".

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في مشروع قانون جينسوس في الأسبوع المقبل، كجزء من جهود الكونجرس لتعزيز مكانة العملات المشفرة في البلاد.