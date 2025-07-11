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أعلنت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن نجاح فريق طبي بمستشفى ملوي التخصصي في إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره، بعد إصابته بثقب في الأمعاء وتهتك بالطحال، نتيجة حادث سير مروع.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن الشاب وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام حادة بالبطن وتجمع دموي، نتيجة اصطدامه بجسم صلب.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود نزيف داخلي استدعى التدخل الجراحي الفوري.

ودخل المريض إلى غرفة العمليات حيث أجرى الفريق الطبي استكشافًا للبطن، أسفر عن اكتشاف ثقب بالأمعاء وتهتك بالطحال.

وتمكن الفريق من استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإعادة حركتها إلى طبيعتها، بالإضافة إلى استئصال الطحال، ومتابعة الحالة حتى تحسنت واستقرت.

ضم الفريق الطبي الدكتور خالد فتحي إسماعيل، استشاري الجراحة العامة، والدكتور مينا ميلاد والدكتور مصطفى عبد الحارس (أطباء مقيمون)، والدكتور أحمد سعد استشاري التخدير، إلى جانب الفني هند نبيل، والممرضين أحمد فرغل وإيهاب.