إقبال جماهيري على عرض التنورة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

استقطب عرض التنورة، الذي قدمه طه مهران بساحة بلازا مكتبة الإسكندرية، أعدادًا كبرى من زوار معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إذ امتلأت الساحة بالحضور الذين حرصوا على متابعة الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

وتفاعل الجمهور، مع اللوحات الفنية والإيقاعات الشعبية التي صاحبت العرض، في أجواء اتسمت بالبهجة والحيوية، عكست المكانة التي يحظى بها الفن التراثي لدى مختلف الفئات العمرية.

ويأتي هذا العرض ضمن البرنامج الفني والثقافي المصاحب للمعرض، الذي يضم عشرات الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى المزج بين المعرفة والفنون؛ بما يعزز دور المعرض كملتقى ثقافي يجمع بين الكتاب والإبداع في مختلف صوره.

يُذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الحادية والعشرين، يُقام خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة عشرات دور النشر المصرية والعربية، ويقدم برنامجًا حافلًا بالندوات والأمسيات الفنية والأنشطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.