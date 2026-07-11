استياء في كفر الشيخ بعد ارتفاع أسعار البطاطس والخضروات بالأسواق

شهدت أسواق محافظة كفر الشيخ، خلال الأيام الأخيرة، موجة ارتفاع ملحوظة في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وعلى رأسها البطاطس والخيار والجزر وبعض الأصناف الموسمية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع تكلفة الغذاء.

ورصدت "الشروق"، خلال جولة داخل عدد من الأسواق الشعبية بمدينة كفر الشيخ ومراكز المحافظة، تفاوتا في الأسعار من سوق لآخر، إلا أن البطاطس جاءت في مقدمة السلع التي شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة الماضية، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطس من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، بينما ارتفعت أسعار بعض الخضروات الأخرى بنسب متفاوتة، في حين استقرت أسعار أصناف أخرى، مثل الطماطم والبصل، نسبيا وفقا لحركة المعروض.

وقال أحمد السيد، موظف من مدينة كفر الشيخ، إن الأسرة أصبحت تعيد حساباتها قبل شراء احتياجاتها اليومية، موضحا أن ارتفاع أسعار البطاطس والخضروات الأساسية يمثل عبئا كبيرا؛ لأنها من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها على مائدة الأسرة المصرية، مطالبا المحافظة والتموين بتشديد الرقابة على الأسواق.

وأضافت أم محمد، ربة منزل من مدينة كفر الشيخ، أن أسعار البطاطس ارتفعت من 10 جنيهات للكيلو إلى 20 جنيها، بينما ارتفعت أسعار الطماطم من 12 جنيها للكيلو إلى 22 جنيها، والخيار ارتفع إلى 25 جنيها للكيلو، مشيرة إلى أن ميزانية المنزل لم تعد تكفي كما كانت من قبل، مؤكدة أنها اضطرت إلى تقليل الكميات التي تشتريها من الخضروات والاعتماد على الأصناف الأقل سعرا، مطالبة بزيادة الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه، أوضح محمد إبراهيم، أحد تجار الخضروات، أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة النقل والتداول، إلى جانب اختلاف حجم المعروض من بعض المحاصيل مع تغيرات الموسم، مؤكدا أن التجار ليسوا السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار، وإنما تتداخل عدة عوامل تؤثر على حركة السوق.

وأشار إلى أن الأسعار تشهد تغيرا بشكل شبه يومي وفقا للكميات الواردة إلى أسواق الجملة، لافتا إلى أن زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة قد تسهم في تراجع الأسعار تدريجيا.

وطالب الأهالي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار، والتأكد من الالتزام بالبيع وفق الأسعار العادلة، مع توفير منافذ لبيع الخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



