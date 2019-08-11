 ضبط كميات من اللحوم منتهية الصلاحية بالغردقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط كميات من اللحوم منتهية الصلاحية بالغردقة

كمال الجزيري
نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2019 - 12:42 ص | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 12:42 ص

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة على المحلات التجارية والثلاجات بمدينة الغردقة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة؛ بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن ضبط ١٠ كيلوجرامات من "فراخ بانية متبلة" و٤ كيلو جرامات لحوم مجمدة مستوردة و١٣ كيلو جرام "وراك رومي مجمد" و٩ كيلو جرام "لحوم رومي مقطع مجمدة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونيًا.

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